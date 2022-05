Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Beffendorf, Lkr. Rottweil) Rund 25.000 Euro Blechschaden bei Unfall (18.05.2022)

Beffendorf (ots)

Insgesamt rund 25.000 Euro Blechschaden sind die Folge eines Unfalls auf der Kreuzung Schramberger Straße und Bösinger Straße am Mittwochnachmittag. Gegen 16.30 Uhr fuhr eine 58 Jahre alte Frau mit einem BMW X1 von Bösingen kommend in den Kreuzungsbereich der Bösinger Straße mit der Schramberger Straße ein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Mini Cooper einer 22-jährigen Frau, die in Richtung Waldmössingen auf der Schramberger Straße unterwegs war. Beide Fahrerinnen blieben bei der Kollision unverletzt. Am BMW X1 entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Den Schaden am Mini schätzte die Polizei auf rund 15.000 Euro.

