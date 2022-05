POL-KN: (Konstanz) Diebstähle aus Lieferfahrzeugen (18.05.2022)

Singen (ots) - Ein technischer Defekt an einem Kabelstrang hat am Mittwochabend zu Funkenflug geführt, der eine Trennschutzwand auf einer Terrasse eines Fitness-Studios in der Georg-Fischer-Straße in Brand gesetzt hat. Noch vor Eintreffen der Feuerwehr Singen, die mit vier Fahrzeug und 15 Mann ausrückte, konnte das Feuer durch Mitarbeiter selbstständig gelöscht ...

