POL-SE: Leezen - Hundehalter gesucht

Bad Segeberg (ots) - In der vergangenen Nacht (10.06.2022) ist es auf dem Rastplatz Bönningstedt Ost an der Autobahn 7 zum Raub auf ein in seinem Wohnmobil schlafendes Ehepaar gekommen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen drangen ein oder mehrere Unbekannte um 01:42 Uhr gewaltsam in das Wohnmobil ein, wodurch das schlafende Ehepaar geweckt wurde. Der/die Täter sprühten dem 56-Jährigen und seiner 59-jährigen ...

