POL-KN: (Talheim B523/ Lkr. Tuttlingen) Unfall mit Blechschaden (24.06.2022)

Talheim B523 (ots)

Zu einem Unfall mit einem Blechschaden in Höhe von rund 9.000 Euro ist es am Freitagmorgen gegen 8.30 Uhr auf der Bundesstraße 523 zwischen Talheim und Eßlingen gekommen. Ein 44-Jähriger war mit einem Seat Cupra auf der B523 von Talheim herkommend in Richtung Tuttlingen unterwegs Unmittelbar nach einer Brücke setzte Seat-Fahrer zum Überholen an, um ein vor ihm fahrenden Sattelzug zu überholen. Beim Ausscheren streifte der 44-Jährige einen von hinten heranfahrenden und bereits im Überholvorgang befindlichen 21-jährigen Fiat Ducato-Fahrer. Die beiden Männer blieben unverletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden am Seat auf eine Höhe von 4.000 Euro und am Fiat auf ungefähr 5.000 Euro.

