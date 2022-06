Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach/ Schwarzwald-Baar-Kreis) 10.000 Euro Blechschaden bei Frontalzusammenstoß (23.06.2022)

Vöhrenbach (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Donnerstagnachmittag gegen 18 Uhr auf der Landesstraße 171 zugetragen hat. Ein 18-jähriger Fahrer eines Hyundai war auf der L 171 vom Landgasthof Waldrast kommend in Richtung Vöhrenbach unterwegs. Auf Höhe des Anwesens Donaueschinger Straße kam der junge Mann aus bislang nicht bekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und prallte dort mit einem entgegenkommenden Lastwagen der Marke Iveco eines 35-Jährigen zusammen. Nach dem Zusammenstoß kollidierte der 3,5 Tonner noch mit der Hauswand des Gebäudes. Durch herumfliegende Fahrzeugteile ist ein geparkter Citroen C1 beschädigt worden. Der 18-Jährige verletzte sich bei dem Aufprall leicht. Der Hyundai wie auch der Iveco waren nicht mehr fahrbereit. Abschlepper kümmerten sich um diese. Die Polizei schätzte die entstandenen Sachschäden am Hyundai auf eine Höhe von rund 4.000 Euro, am Iveco auf ungefähr 5.000 Euro und am Citroen auf annähernd 1.000 Euro. Die Höhe des Sachschadens an der Hauswand ist noch nicht bekannt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell