Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Tür hält stand

Bocholt (ots)

Aufhebeln wollten Unbekannte in Bocholt die Tür einer Bäckerei. Es gelang den Tätern aber nicht, in die Räume am Fliederweg hineinzukommen. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 09.07.2022, 17.00 Uhr, und Montag, 11.07.2022, 04.00 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell