Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Einbrecher scheitern

Ahaus (ots)

Einbrechern standgehalten hat die Tür eines Wohnhauses in Ahaus: Die Unbekannten hatten vergeblich versucht, sie aufzuhebeln. Die Täter gelangten nicht in das Wohnhaus am Wulfertweg - dort hat sich das Geschehen am Freitag, 08.07.2022, zwischen 22.00 Uhr und 23.00 Uhr abgespielt. Die Kripo in Ahaus bittet um Hinweise: Tel. (02561) 9260. (to)

