Polizei Gütersloh

POL-GT: Milchautomat an der Münsterlandstraße aufgebrochen - junger Mann mit bunter Jacke beobachtet

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Mittwochabend (20.07., 19.30 Uhr) wurde ein Milchautomat an einem Hof an der Münsterlandstraße aufgebrochen. Der Täter entwendete Kleingeld aus dem rund um die Uhr zugänglichen Automaten. Zum Tatzeitpunkt konnte ein ca. 20-jähriger Mann an dem Automaten beobachtet werden. Dieser hatte eine schlanke Statur und war am Mittwochabend mit einem schwarzen Shirt und einer bunten Jacke in den Farben rot-weiß-schwarz bekleidet. Zudem trug er eine graue Jogginghose. Er war mit einem Fahrrad unterwegs.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat machen? Wer kann Hinweise zu dem beschriebenen Mann geben? Diese nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell