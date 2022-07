Polizei Gütersloh

POL-GT: Zwei Verletzte nach Abbiegeunfall

Gütersloh (ots)

Halle/Westf. (TP) - Am Donnerstagnachmittag (21.07.2022), gegen 15:25 Uhr, ereignete sich im Ortsteil Künsebeck, an der Kreuzung Brackweder Straße/Schnatweg, im Grenzbereich zu Steinhagen, ein Verkehrsunfall. Nach bislang vorliegenden Erkenntnissen beabsichtigte eine 79-jährige Versmolderin mit ihrem Pkw Peugeot von der Brackweder Straße nach links in den Schnatweg abzubiegen. Hierbei übersah sie offensichtlich einen entgegenkommenden 75-jährigen VW-Fahrer aus Halle/Westf., der in Fahrtrichtung Bielefeld unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Hierbei wurde die vermutliche Unfallverursacherin schwer, aber nach bisherigen Erkenntnissen nicht lebensgefährlich verletzt. Der Fahrer des VW Multivan wurde leicht verletzt. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Peugeot-Fahrerin ihr Fahrzeug offensichtlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke geführt hatte. Dementsprechend wurde bei der Person die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Hierzu wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Nach Erstversorgung am Unfallort durch Rettungskräfte und einen Notarzt, wurde die Versmolderin zur weiteren Behandlung in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren. Die weitere Versorgung des anderen Unfallbeteiligten erfolgte in einem Gütersloher Krankenhaus. Die am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden durch beauftragte Abschleppunternehmen geborgen. Die Unfallstelle musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme gesperrt werden. Der Gesamtsachschaden wird durch die Polizei auf 9000 EUR geschätzt. Zeugen zum Unfallgeschehen melden sich bitte bei der Polizei Gütersloh unter Tel.-Nr. 05241 869 0.

