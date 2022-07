Polizei Gütersloh

POL-GT: Frisch entlassen - Anschließend Leergutdiebstahl

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Nachdem ein 41-jähriger Gütersloher am Dienstag (19.07.) bereits einige Stunden im Polizeigewahrsam verbracht hatte und anschließend entlassen wurde, fiel er unmittelbar danach mit einem Leergutdiebstahl auf.

Bereits am Dienstagmittag fiel der Gütersloher im Bereich der Kaiserstraße auf. Weil er Passanten anpöbelte und beleidigte und auch einen Diebstahl beging, leiteten die die eingesetzten Beamten ein Strafverfahren ein und nahmen den 41-Jährigen zur Verhinderung weiterer Straftaten bis zum Abend in polizeiliches Gewahrsam. Gegen 21.00 Uhr wurde der zuvor renitente Gütersloher dann wieder entlassen.

Offensichtlich unbeeindruckt verließ der 41-Jährige zu Fuß die Polizeiwache an der Herzebrocker Straße und fiel kurz darauf in den Bereichen Thomas-Morus-Straße und Hermann-Simon-Straße auf, als er sich auf den Grundstücken dortiger Wohn- und Mehrfamilienhäuser aufhielt. Abermals verständigten Zeugen die Polizei. Bei der Kontrolle des 41-Jährigen an der Hermann-Simon-Straße führte dieser dann eine Bierkiste samt leerer Pfandflaschen mit sich. Einen Geschädigten des Leergutdiebstahls konnten die Beamten vor Ort nicht ermitteln. Da der Gütersloher trotz eines erteilten Platzverweises anschließend weiter über die Privatgrundstücke zog, nahmen die Beamten den Mann erneut in Gewahrsam, um weitere Straftaten zu verhindern.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Vorfall machen? Wer kann Hinweise auf den Besitzer des Leergutes geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

