Polizei Gütersloh

POL-GT: 83-jähriger Autofahrer schwer verletzt nach Kollision mit Bus

Gütersloh (ots)

Langenberg (FK) - Richtigerweise informierten Zeugen am (19.07., 12.00 Uhr) die Polizei, nachdem ihnen ein BMW-Fahrer aufgefallen war, welcher in Schlangenlinien von der Holunderstraße geradeaus auf den Zubringer der B64 fuhr. Der BMW-Fahrer kollidierte den Zeugenangaben nach dabei mit einer am rechten Straßenrand befindlichen Leitplanke. Auf dem Zubringer touchierte der Fahrer einen linksseitig neben ihm fahrenden Lkw, als er den Fahrstreifen wechselte. Unmittelbar nach dem Eintreffen der Polizei fuhr der 83-jährige Mann mit seinem BMW abermals auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dabei mit der Seite eines Busses, welcher in Richtung Rheda-Wiedenbrück unterwegs war. Durch die Kollision kam der Pkw von der Straße ab. Letztendlich blieb er auf einem Grünstreifen zur Einmündung Batenhorster Straße stehen. Der 83-jährige Rheda-Wiedenbrücker wurde mit schweren Verletzungen in ein Lippstädter Krankenhaus gefahren. In dem Bus befanden sich zum Unfallzeitpunkt der 54-jährige Fahrer und vier Kinder im Alter zwischen 10 und 13 Jahren. Alle Businsassen waren ersten Angaben nach unverletzt. An dem Pkw entstand hoher Sachschaden. Der Bus wurde ebenfalls beschädigt. Der BMW wurde abgeschleppt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

