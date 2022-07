Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannter Radfahrer raubt Handtasche in Isselhorst

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Dienstagvormittag (19.07., 10.30 Uhr) befand sich eine Fußgängerin auf einem Fußweg hinter dem Friedhof an der Lutter, als ein bislang unbekannter Radfahrer von hinten auf die Dame zufuhr. Im Vorbeifahren riss der Mann der 69-jährigen Gütersloherin die Handtasche von der Schulter. Sie fiel dabei zu Boden. Der Radfahrer fuhr weiter in Richtung Haller Straße. Der Beschreibung nach war der Mann mit einer Jeanshose bekleidet.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat am Dienstagmorgen machen? Wer kann Hinweise zu einem verdächtigen Radfahrer in dem Bereich Bockemühlenfeld, Haller Straße, Haverkamp geben? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

