POL-MA: Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Opel-Fahrer fährt gegen Hauswand und flüchtet - Polizei sucht Zeugen

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag gegen 16:50 Uhr an einer Tankstelle in der Hauptstraße. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte beim rangieren eine dortige Hauswand und flüchtete anschließend in Richtung Ortsmitte, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Der Sachschaden beträgt rund 1.500 Euro.

Bei dem gesuchten Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen grauen Opel Crossland oder einen grauen Opel Graceland X mit Heidelberger Kennzeichen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Sinsheim, unter der Telefonnummer 07261-6900, zu melden.

