Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Vorfahrt missachtet - eine Person leicht verletzt

Mannheim (ots)

Am Sonntag kam es in den frühen Morgenstunden, gegen 02.00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall in den Mannheimer Quadraten. Ein 22-jähriger BMW-Fahrer befuhr die Straße zwischen den M und N Quadraten in Richtung der Bismarckstraße. Auf Höhe der Kreuzung zwischen M2 und N2 missachtete der BMW die Vorfahrt eines von rechts kommenden Ford und es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. In Folge des Aufpralls wurden sämtliche Airbags ausgelöst. Der 24-jährige Fahrer des Ford wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro.

