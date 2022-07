Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis): Trunkenheitsfahrt mit über 1,4 Promille

Weinheim (ots)

Im Rahmen der Streifenfahrt fiel einer Besatzung am Samstagabend, gegen 22:45 Uhr, ein Dodge Ram in der Händelstraße in Weinheim auf. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle konnte bei dem Fahrzeugführer deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden. Der Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,4 Promille.

Dem Fahrzeugführer wurde im Anschluss auf dem Polizeirevier eine Blutentnahme entnommen und der Führerschein beschlagnahmt. Der 56-Jährige sieht nun einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr entgegen.

