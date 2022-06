Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.06.2022 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Vier Beamte bei Widerstand verletzt

Eine Tretrollerfahrerin randalierte in der Nacht auf Montag und verletzte die einschreitenden Polizeibeamten. Die 35 Jahre alte Frau fuhr gegen 1 Uhr im Bereich der Allee, als sie beinahe mit der Beifahrerseite eines Streifenwagens kollidierte, der nach rechts in die Karlstraße abbog. Die Frau wurde durch die Besatzung angesprochen, flüchtete aber kurz darauf über die Allee. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und holten die Frau ein. Die 35-Jährige versuchte ihren Tretroller auf einen Polizisten zu schleudern. Mithilfe weiterer Streifenwagenbesatzungen konnte ihr der Roller entrissen und die Frau zu Boden gebracht werden. Sie biss und beleidigte die Polizisten, trat und schlug um sich, sodass Pfefferspray eingesetzt werden musste. Im weiteren Verlauf der Festnahme wehrte sich die Frau so sehr, dass insgesamt vier Polizisten verletzt wurden. Ein Beamter musste im Krankenhaus behandelt werden und ist aktuell dienstunfähig. Die 35-Jährigewurde in die Gewahrsamszelle des Polizeireviers Heilbronn verbracht. Sie erlitt beim Einsatz leichte Verletzungen und wird entsprechend angezeigt.

Weinsberg: Flucht nach Unfall - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Weinsberg sucht nach einem Unfall am Freitagvormittag in Weinsberg nach Zeugen. Eine 68-Jährige parkte ihren Mercedes gegen 10.30 Uhr ordnungsgemäß auf einem Behindertenparkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Haller Straße. Ein Unbekannter beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken die linke Seite des Hecks und flüchtete. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg.

Wüstenrot: Ergebnis Motorradkontrolle

Fünf Beamte der Verkehrspolizei Weinsberg kontrollierten am Sonntag bei Wüstenrot Motorräder. In der Zeit von 9 Uhr bis 12.15 Uhr wurden acht Krafträder auf der B 39, zwischen Weihenbronn und Stollenhof angehalten. Hierbei wurden auch Geschwindigkeitskontrollen mittels Laser durchgeführt. Fünf Motorradfahrer waren mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs. Der Spitzenreiter fuhr mit 109 km/h bei erlaubten 70 km/h. Illegale technische Veränderungen wurden bei keinem der Motorräder festgestellt.

Heilbronn: Pkw auf Dach gelandet

Bei einem Unfall am Sonntagabend in Heilbronn entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro. Die Fahrerin eines Mercedes war gegen 21 Uhr auf der Frankenbacher Straße in Richtung Neckargartach unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam sie mit ihrem Auto auf die Gegenspur und kollidierte dort mit drei geparkten Pkws. Das Fahrzeug landete anschließend auf dem Dach. Die Frau wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Da der Verdacht einer Straßengefährdung vorlag, wurde der Frau im Krankenhaus Blut abgenommen. Der Mercedes und zwei der geparkten Pkw mussten abgeschleppt werden.

Lauffen: Nach Raub in Supermarkt festgenommen

Ein 35-jähriger Mann wurde nach einem Raub am Freitagabend in Lauffen festgenommen. Der Mann nahm gegen 21.45 Uhr Lebensmittel des Marktes in der Straße "Im Brühl" an sich und passierte den Kassenbereich ohne diese vollständig zu bezahlen. Eine Angestellte sprach den Mann an und forderte ihn auf, die Ware herauszugeben und seine Personalien anzugeben. Bei Androhung, dass die Polizei verständigt werde, wurde der 35-Jährige aggressiv und wollte den Markt mit den Lebensmitteln verlassen. Die Frau stellte sich ihm in den Weg, wonach er sie schlug und schubste. Die Marktangestellte wurde hierbei leicht verletzt. Da der Markt bereits geschlossen war, sprang der Täter mehrfach gegen die Ausgangstüre und flüchtete über einen Notausgang. Nach kurzer Fahndung wurde er festgenommen. Hierbei leistete er Widerstand. Bei einer anschließenden Durchsuchung konnten Messer bei dem Mann aufgefunden werden.

Obersulm: Mann bei Überschlag mit Pkw verletzt

Der 81-jährige Fahrer eines Daihatsu überschlug sich am Sonntag in Obersulm mit seinem Fahrzeug. Er befuhr gegen 11.30 Uhr den Zeilhofweg in Richtung der Kreisstraße 2128. Dort kam er leicht nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr auf den Absatz der dort befindlichen Brücke auf, wodurch sich das Fahrzeug überschlug und auf dem Dach landete. Der 81-Jährige wurde hierbei verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Totalschaden von rund 3.000 Euro. Ob ein Schaden an der Brücke entstand, ist noch unbekannt.

