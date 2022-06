Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.06.2022 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Ingelfingen: BMW beschädigt - Wer war es?

Eine unbekannte Fahrzeuglenkerin oder ein unbekannter Fahrzeuglenker verursachte vergangenes Wochenende in Ingelfingen einen Schaden an einem BMW und machte sich danach aus dem Staub, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Im Zeitraum zwischen Freitag, 17 Uhr, und Sonntag, 8 Uhr, streifte die oder der Unbekannte, mit einem Fahrzeug, den auf einem Parkplatz an der Stadthalle in der Grießbacher Straße abgestellten BMW an der Fahrerseite. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrnehmen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefonnummer 07940 9400, zu melden.

Ingelfingen: Glaskrug geworfen - Zeugen gesucht

In der Nacht auf Sonntag wurde in Ingelfingen eine 22-Jährige durch gesprungene Glassplitter leicht verletzt. Eine unbekannte Person warf gegen 2.45 Uhr in der Schloßstraße, im Bereich Bühlhofer Straße, einen Glaskrug über eine Menschenmenge. Als dieser zu Boden fiel wurde die 22-jährige Frau durch die umherfliegenden Glassplitter verletzt. Zeugen, die Hinweise zur Täterin oder zum Täter haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Niedernhall: Schaden an Corsa - Wer hat etwas gesehen?

In der Nacht auf Samstag touchierte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug einen, in der Pfarrgasse in Niedernhall, geparkten Opel Corsa. Der Unfall geschah zwischen Freitag, 23.30 Uhr, und Samstag, 12 Uhr. Die oder der Unbekannte entfernte sich daraufhin von der Örtlichkeit, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zur Tat, der Person und dem Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Bretzfeld: Zwei PKW auf Parkplatz kollidiert

Die Polizei sucht nach einem Zusammenstoß am Samstag auf einem Parkplatz in der Burgwiesenstraße in Bretzfeld nach Zeugen. Ein 65-Jähriger und eine 41 Jahre alte Frau fuhren jeweils mit ihren Fahrzeugen rückwärts aus einer Parklücke heraus. Dabei stießen die PKW zusammen. Personen, die gegen 10.40 Uhr den Unfall beobachten konnten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 in Verbindung zu setzen.

Bretzfeld: Auto auf Stromkasten geschoben - 15.500 Euro Schaden

Ein 69 Jahre alter PKW-Fahrer verursachte am Freitagabend in Bretzfeld einen Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 15.500 Euro. Der Mann war mit seinem VW Passat gegen 18.45 Uhr auf der Bahnhofstraße unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei stieß sein Fahrzeug gegen einen geparkten Hyundai. Dieser wurde wiederum durch den Aufprall gegen einen Stromkasten geschoben. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt.

Künzelsau: Grillhütte beschädigt

Eine Grillhütte bei Künzelsau haben Randalierer am vergangenen Wochenende beschädigt. Am Samstagmorgen gegen 8.30 Uhr wurde der Schaden in der Hütte über der Schillerstraße bemerkt. Unbekannte hatten mehrere Latten herausgerissen und auf dem Boden der Hütte ein Feuer entfacht, welches sie unbeaufsichtigt zurückließen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Schadenshöhe dürfte im dreistelligen Bereich liegen. Das Polizeirevier Künzelsau sucht Zeugen, die Hinweise darauf geben können, wer sich in der Hütte aufgehalten hat oder die etwas Verdächtiges in dem Bereich um die Grillhütte gesehen haben. Zeugen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400, zu melden.

