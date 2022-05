Polizei Hagen

POL-HA: Räuberischer Ladendiebstahl in der Innenstadt - Täter droht mit körperlicher Gewalt und Waffe

Hagen-Mitte (ots)

Ein bislang unbekannter Täter stahl am Montagnachmittag (23.05.2022) Rucksäcke aus einem Geschäft in der Innenstadt und drohte einem Passanten anschließend mit körperlicher Gewalt und einer Waffe. Gegen 15.25 Uhr betrat der Täter das Geschäft in der Frankfurter Straße und verwickelte die 55-jährige Verkäuferin kurz in ein Gespräch. Als diese sich anschließend einem weiteren Kunden widmete, nahm der Unbekannte mindestens zwei Rucksäcke aus dem Schaufenster und flüchtete aus dem Laden. Ein 18-jähriger Passant erkannte die Situation und verfolgte den Dieb über die Böhmerstraße in Richtung Hochstraße. Der Täter rief ihm nach kurzer Zeit zu: "Wenn du mich bekommst, werde ich dich schlagen. Außerdem habe ich eine Waffe." Im Bereich der Schulstraße stellte der Passant die Verfolgung dann ein. Den Polizeibeamten gegenüber sagten alle Beteiligten, dass der Unbekannte etwa 25 Jahre alt und circa 180 cm groß war. Er wurde als "dunkelhäutig" beschrieben und hatte kurze, dunkle Haare. Er trug eine dunkle Jeanshose sowie ein orangefarbenes Oberteil. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des räuberischen Diebstahls ein und übergaben die weiteren Ermittlungen an die Kripo. (sen)

