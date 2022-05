POL-HA: Fahndung nach vermisstem 24-Jährigen

Hagen-Mitte (ots) - Am Sonntagabend (22.05.2022) meldeten Passanten der Leitstelle der Hagener Polizei eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten in der Innenstadt. Als die Beamten, gegen 21.20 Uhr, an der Alleestraße / Helmholtzstraße eintrafen, waren dort keine Personen mehr anwesend. Kurz darauf erhielt die Leitstelle einen erneuten Anruf, in dem eine ...

mehr