Polizei Hagen

POL-HA: Gefährliche Körperverletzung mit Schlagstock - Zeugen gesucht

Hagen-Mitte (ots)

Am Sonntagabend (22.05.2022) meldeten Passanten der Leitstelle der Hagener Polizei eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten in der Innenstadt. Als die Beamten, gegen 21.20 Uhr, an der Alleestraße / Helmholtzstraße eintrafen, waren dort keine Personen mehr anwesend. Kurz darauf erhielt die Leitstelle einen erneuten Anruf, in dem eine blutüberströmte Person in der Boeler Straße gemeldet wurde. Dort trafen die Polizisten dann auf den 30-jährigen, in Hagen wohnhaften, Mann. Er hatte eine Platzwunde am Kopf, die der Rettungsdienst unmittelbar versorgte. Anschließend brachten die Sanitäter ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Den Beamten gegenüber äußerte der Verletzte, dass er sich zuvor in der Helmholtzstraße mit zwei Männern unterhalten hat. Einer von ihnen schlug ihm unvermittelt mit einem Schlagstock gegen den Kopf, während der andere versuchte, ihn zu treten. Der 30-Jährige lief daraufhin in Richtung der Boeler Straße weg und wurde dabei noch kurz von den Angreifern verfolgt. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen der gefährlichen Körperverletzung ein. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der 02331-986 2066 zu melden. (sen)

