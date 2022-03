Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Alarm ausgelöst - vorläufige Festnahme

Warstein (ots)

Mittwoch (9. März 2022) löste gegen 11.20 Uhr ein 40-jähriger Tatverdächtiger aus Warstein in einem Mobilfunkgeschäft an der Hauptstraße einen Diebstahlsalarm aus, nachdem er mit einem Messer das Sicherungskabel eines Handys durchtrennt hatte. Als er durch einen Mitarbeiter darauf angesprochen wurde, ließ er das Handy fallen und rannte aus dem Geschäft. Der Mitarbeiter und zwei Zeugen konnten den Tatverdächtigen außerhalb des Geschäftes stellen und der hinzugerufenen Polizei übergeben. Diese legte den 40-Jährigen Handfesseln an und nahm ihn vorläufig fest. Der Mitarbeiter wurde durch das Festhalten leicht verletzt. Eine Rettungswagenbesatzung brachte ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Gegen den Warsteiner wurde eine Strafanzeige wegen versuchten Diebstahls mit Waffen eingeleitet. (reh)

