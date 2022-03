Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt-Bad Waldliesborn - Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten und 10.000 Euro Sachschaden

Lippstadt (ots)

Zwei Leichtverletzte und circa 10.000 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei nach einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen (8. März 2022) auf der Quellenstraße/B55 in Bad Waldliesborn. Eine 62-jährige Autofahrerin aus Dornum befuhr gegen 7 Uhr die Quellenstraße in Richtung der B55, um von dort aus nach links ihre Fahrt in Richtung Gütersloh fortzusetzen. Bei ihrer Anfahrt im Einmündungsbereich übersah sie einen 55-jährigen Mann aus Ahlen, der mit seinem Auto die vorfahrtsberechtigte B55 in Richtung Lippstadt befuhr. Im Einmündungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß zwischen den beiden. Sie wurden mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in Krankenhäuser gebracht. (reh)

