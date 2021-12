Polizei Mönchengladbach

POL-MG: "Dooring"-Unfall: Radfahrer leicht verletzt

Mönchengladbach (ots)

Bei einem Unfall an der Venner Straße ist ein 18-Jähriger Fahrradfahrer am Freitagmorgen, 17. Dezember, gegen 8.10 Uhr, leicht verletzt worden.

Der Mann befuhr die Venner Straße in Richtung Bergerstraße als eine 58-jährige Frau die Fahrertür ihres am rechten Fahrbahnrand geparkten Autos öffnete. Es kam zur Kollision zwischen der Autotür und dem rechten Arm des Radfahrers, woraufhin der 18-Jährige stürzte. Dabei verletzte er sich leicht. Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, um Hinweise unter der Telefonnummer 02161-290.

Diesen Unfall nimmt die Polizei Mönchengladbach noch einmal generell zum Anlass, Autofahrern den sogenannten niederländischen Griff ("Dutch Reach") ans Herz zu legen. Dabei öffnet der Fahrer oder Beifahrer seine Tür mit der zur Mittelkonsole nächsten Hand. Dadurch dreht der Fahrer oder Beifahrer seinen Oberkörper automatisch nach links beziehungsweise nach rechts und hat so herannahende Radfahrer schneller und besser im Blick. So können Unfälle bestenfalls vermieden werden. (cr)

