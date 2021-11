Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Grefrath-Oedt: Erfolgloser Betrugsversuch per Messenger-Dienst

Grefrath-Oedt (ots)

"Hallo, rate mal, wer hier ist?" Mit diesem oder ähnlichen Sätzen beginnen viele Betrugsversuche am Telefon. Enkeltrick, falscher Polizeibeamter oder Schockanrufe sind bekannte Varianten der Betrugsmasche. Die Kriminalpolizei im Kreis Viersen warnt aus aktuellem Anlass vor einer weiteren Variante: Eine 72-jährige Frau aus Oedt erhielt auf ihrem Smartphone eine Nachricht von der angeblichen Tochter mit den Worten: "Hallo Mama, ich habe eine neue Telefonnummer. Bitte speichere die Nummer ab." Dies tat die Frau auch, wenig später erhielt sie dann die Bitte, eine Überweisung zu tätigen, da auch der Laptop kaputt sei. Hier wurde sie misstrauisch und rief ihre Tochter über das Festnetz an. Wie sich herausstellte, hatte die Tochter noch ihre alte Mobilnummer und hatte auch nicht um Geld gebeten. Im laufenden Jahr wurden der Polizei Viersen acht Fälle dieser Betrugsvariante angezeigt. In allen Fällen blieb es beim Versuch. Die Kripo rät: Gehen Sie auf keinen Fall auf Geldzahlungsforderungen über Messenger-Dienste ein. Wenn Sie auf diese Weise von einer oder einem angeblich Bekannten oder Verwandten unter einer fremden Nummer kontaktiert werden, fragen Sie unter den Ihnen zuvor bekannten Erreichbarkeiten persönlich nach, ob tatsächlich die Nummer gewechselt wurde. Nehmen Sie eine fremde Nummer nicht sofort als Kontakt auf. Wenn Sie bereits Opfer geworden sind, erstatten Sie bitte eine Anzeige. Denn nur so können wir Täterinnen und Täter verfolgen und Tatzusammenhänge herstellen. Anzeigen können Sie bei jeder Polizeidienststelle erstatten oder auch online über https://polizei.nrw/ /wg (956)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell