Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Kaldenkirchen: Vorfahrt missachtet - Pedelec-Fahrerin wird schwer verletzt

Nettetal-Kaldenkirchen (ots)

Am Sonntag gegen 17.10 Uhr fuhr eine 82-jährige Frau aus Kaldenkirchen mit ihrem Pedelec auf der Grenzwaldstraße in Richtung Kehrstraße. An der Kreuzung zur Severusstraße wollte sie geradeaus weiterfahren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden Pkw, welcher von der Severusstraße in Richtung Van-Alpen-Straße fuhr. Dessen Fahrer, ein 32-jähriger Kaldenkirchener, konnten den Zusammenstoß nicht verhindern. Bei der Kollision wurde die Seniorin verletzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. /wg (954)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell