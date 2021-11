Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich-Schiefbahn: Raub an Autobahntankstelle - Kripo sucht Zeugen

Willich-Schiefbahn (ots)

In der Nacht zu Montag betraten gegen 02.00 Uhr drei unbekannte Männer die Tankstelle auf dem Rastplatz Cloerbruch Süd an der Autobahn 52 in Richtung Düsseldorf. Unter Vorhalt einer Schusswaffe erbeuteten sie das Bargeld aus der Kasse und Zigaretten in noch unbekannter Höhe. Anschließend flüchtete das Trio mit einem silberfarbenen Mercedes Benz in Richtung Düsseldorf. Zwei Täter waren mit schwarzen Masken, der dritte mit einem schwarzen Mund-Nasen-Schutz maskiert. Alle drei sind etwa 25-30 Jahre alt und ca. 1,80 Meter groß. Ein Täter war von kräftiger Statur. Die Kripo fragt: Wer hat zur tatrelevanten Zeit einen silberfarbenen Mercedes mit drei Insassen beobachtet und kann weiterführende Hinweise geben? Hinweise an die Kripo in Dülken über die Rufnummer 02162/377-0. /wg (953)

