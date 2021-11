Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Viersenerin erliegt nach Verkehrsunfall ihren Verletzungen

Viersen (ots)

Am 19. Oktober wurde eine 81-jährige Viersenerin bei einem Unfall auf der Remigiusstraße in Viersen schwer verletzt. Die Frau hatte versucht, ihr ins Rollen geratenes Auto zu stoppen, dabei wurde sie eingeklemmt und schwer verletzt. Wir berichteten in der Meldung 886. Wir müssen heute leider melden, dass die Viersenerin in einem Krankenhaus an den Folgen des Unfalls verstarb. / wg (955)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell