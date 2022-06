Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PRESSEMITTEILUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUMS HEILBRONN VOM 18.06.2022 MIT EINEM BERICHT AUS DEM LANDKREIS HEILBRONN

Schwaigern: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall Am Samstagmittag wollte ein VW Touran gegen 12:50 Uhr von der Landesstraße 1107 kommend auf die B293 bei Schwaigern auffahren. Der VW Touran bog in die Bundesstraße in Richtung Heilbronn ein. Der 37-jähriger Fahrer übersah hierbei einen in Richtung Eppingen fahrenden VW Golf. Es kam zum Zusammenstoß. Die 31-jährige Lenkerin des VW Golf wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sie wurde schwer verletzt. Ebenso schwere Verletzungen zog sich ein 36-jähriger Mitfahrer im VW Touran zu. Der Lenker des VW Touran sowie ein dort mitfahrendes 2-jähriges Kind werden leicht verletzt. Es entstand nach den derzeitigen Schätzungen Sachschaden in Höhe von ca. 40.000 Euro. Die B293 musste zur Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen bis 15:40 Uhr gesperrt werden. Neben der Polizei aus Lauffen a. N. waren Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes sowie Notarzt vor Ort. Der Verkehrsdienst Weinsberg hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

