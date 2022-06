Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.06.2022 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Ravenstein-Merchingen: Bienenvölker gestohlen

Sechs Bienenvölker entwendeten Diebe zwischen Montag, 6. Juni, und Samstag, 11. Juni, in Ravenstein-Merchingen. Die Stöcke mit den Völkern standen in der Straße "Am Hackgraben". Das Flurstück befindet sich am Ende eines Golfplatzes in Merchingen. Der oder Die Täter transportierten wahrscheinlich die Holzkisten samt Bienen mit einem Fahrzeug ab. Der Diebstahlschaden wird auf über 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter oder den Verbleib der sechs Bienenvölker geben können, sollen sich beim Polizeiposten Adelsheim unter der Telefonnummer 06291 648770 melden.

