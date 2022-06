Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.06.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Wertheim: Fahrräder gestohlen

Insgesamt drei Fahrräder wurden am Donnerstag in Wertheim-Bestenheid gestohlen. Zwischen 14.30 Uhr und 19 Uhr wurde die Zweiräder vom Fahrradstellplatz vor dem Haupteingang des Freibads entwendet. Es handelt sich jeweils um Mountain-Bikes, eines davon mit rotem Rahmen und weißer Querstange, zwei davon vom Hersteller Cube. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 1.800 Euro. Teilweise waren die Räder nicht angekettet. Das Polizeirevier Wertheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 09342 / 91890 um Zeugenhinweise.

Tauberbischofsheim: Kleinwagen rollt in Blumenbeet

Einen führerlosen Kleinwagen fand eine Frau am Donnerstagabend, kurz vor 22 Uhr, in ihrem Vorgarten in der Straße Zum Brünnle in Tauberbischofsheim vor. Eine Polizeistreife fuhr an den Schadensort und die Beamten konnten herausfinden, dass der Wagen sich selbständig gemacht hatte und führerlos in das Beet gerollt ist. Dabei entstand an dem Opel des 22-Jährigen sowie an den Pflanzen der Grundstücksbesitzerin und Anruferin ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

