Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Schwerer Verkehrsunfall

Bergen (ots)

Am Nachmittag des Sa., 02.04.2022, kam es auf der Landesstraße 180 zwischen dem Ortsteil Bannetze und Winsen zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 59-jähriger Mann aus Hambühren, der allein im Fahrzeug saß, kam mit seinem VW Golf aus noch ungeklärter Ursache -nach Zeugenangaben unvermittelt- in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum. Der Fahrer wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt mit dem Rettungswagen in das AKH Celle eingeliefert. Am Pkw entstand Totalschaden, ebenso wurde der Straßenbaum in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird mit etwa EUR 20000,- beziffert.

gez.

i.A. D. Ahrens, PHK

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell