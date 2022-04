Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Einbruch in Einfamilienhaus

Celle (ots)

Im Verlauf der vergangenen Woche sind unbekannte Einbrecher gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Bienenstraße eingedrungen und haben die Räume nach Beute durchsucht. Die genaue Tatzeit ist unklar, weil die Bewohner einige Tage nicht zu Hause waren. Die Täter fanden eine goldene Armbanduhr sowie eine mit Bargeld gefüllte Brieftasche und flüchteten damit in unbekannte Richtung. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Hinweise von möglichen Zeugen nimmt die Polizei in Celle entgegen unter Telefon 05141/277-215.

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell