POL-GT: Containerbrand am Samlandweg

Gütersloh (ots)

Halle/ Westf. (MK) - Polizei- und Feuerwehrkräfte wurden am Dienstagabend (19.07., 21.15 Uhr) zu dem Brand eines Müllcontainers auf einem Parkplatz am Samlandweg gerufen. Der Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Halle löschte den Inhalt umgehend ab. Der Brand zerstörte den Container vollständig. Zeugen verhinderten zuvor ein Übergreifen auf weitere Container und zogen den zunächst stark rauchenden Behälter in die Parkplatzmitte. Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat am Dienstagabend auf dem Parkplatz am Samlandweg oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

