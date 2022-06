Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Herberner Straße/Autoscheibe eingeschlagen - Geldbörse gestohlen

Coesfeld (ots)

Auf eine Geldbörse hatten es Unbekannte am Mittwoch (15.6.) im Zeitraum von 17.00 bis 17.30 Uhr abgesehen. Das Auto war auf einem Parkplatz abgestellt. Die Geldbörse befand sich in einem Seitenfach der Beifahrerseite. Im Tatzeitraum schlugen Unbekannte die Scheibe der Fahrertür ein und gelangten so an die Geldbörse. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell