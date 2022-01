Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Falsches Kennzeichen und kein Führerschein + Drogentest zeigt Amphetamineinfluss + Zeugen nach Unfallfluchten in Wallau und Breidenstein gesucht

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Falsches Kennzeichen und kein Führerschein

Die Polizei beendete am Mittwoch, 26. Januar, um kurz nach 13 Uhr, die Autofahrt eines 38 Jahre alten Mannes und wirft ihm eine ganze Reihe von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten vor. Ein Kripobeamter hatte den ihm dienstlich bekannten Mann am Steuer des roten C-Klasse Daimlers erkannt, als das Auto zufällig den Weg des Zivilwagens kreuzte. Am Mercedes waren im März 2021 entwendeten Gießener Kennzeichen angebracht. Nach den Ermittlungen befanden sich diese Kennzeichen auch an dem Auto, als es im Oktober 2021 bei zwei Geschwindigkeitsüberschreitungen auffiel. Das Auto selbst wurde offenbar bereits im Jahr 2018 außer Betrieb gesetzt. Zusätzlich fuhr der 38 Jahre alte Marburger ohne im Besitz eines gültigen Führerscheins zu sein. Die Polizei stellte die gestohlenen Kennzeichen sowie den Fahrzeugschlüssel sicher.

Marburg - Drogentest zeigt Amphetamineinfluss

Am Donnerstag, 27. Januar, um kurz nach 11 Uhr reagierte ein Drogentest positiv auf Amphetamine. Die Autofahrt des 62 Jahre alten Mannes endete damit im Südviertel. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Wallau -Stabmattenzaun an der Mittelpunktschule beschädigt

Die Polizei Biedenkopf bittet um Hinweise zu einer Unfallflucht bei der Mittelpunktschule. Dort kam den Spuren nach ein noch unbekanntes Fahrzeug nahe der Einfahrt zum Innenhof der Schule von der Straße (Hallenbadstraße) ab und landete im Stabmattenzaun. Der Zaun ist auf einer Länge von drei Metern beschädigt. Hinweise zum verursachenden Fahrzeug gibt es bisher nicht. Der Unfall war zwischen 06.30 Uhr am Montag und 15 Uhr am folgenden Mittwoch, 19. Januar. Wer hat den Unfall gesehen? Wer kann Angaben zum verursachenden Fahrzeug machen? Wo steht seit spätestens Mittwochnachmittag ein frisch unfallbeschädigtes Fahrzeug? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Breidenstein - Verlorene Ladungsteile verursachen Unfälle

Am Mittwoch, 26. Januar, gegen 14.10 Uhr fuhr ein Lastwagen, eventuell ein mit Langholz beladener Lastwagen, die Bundesstraße 253 zwischen Breidenstein und Breidenbach. Nach den Aussagen eines 19 Jahre jungen Autofahrers fielen von der Ladefläche des Transporters Steine, Steinchen und mutmaßlich Rindenstücke und Teile davon trafen die Windschutzscheibe seines SUV. An der Scheibe entstand ein Schaden. Nach den Angaben des 19-Jährigen soll mindestens ein weiteres derzeit noch unbekanntes Auto von den herabfallenden Teilen getroffen worden sein. Selbst wenn an dem Auto kein Schaden entstand, könnte der Fahrer eventuell Aussagen zum verursachenden Transporter machen. Er ist daher ein wichtiger Zeuge. Die Unfallfluchtermittler der Polizei Biedenkopf suchen darüber hinaus weitere Zeugen, die zur fraglichen Zeit dort unterwegs waren, das Geschehen auf der B 253 mitbekommen haben und Aussagen zu dem Lastwagen machen können. Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

