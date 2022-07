Polizei Gütersloh

POL-GT: 65-jähriger Autofahrer verstorben

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Ersthelfer informierten am Dienstagnachmittag (19.07., 16.50 Uhr) die Rettungskräfte, nachdem ein 65-jähriger Mann mit seinem Pkw von der Straße abkam und in einem Vorgarten im Bereich der Einmündung Südring/ Venneweg zum Stehen kam. Ersten Erkenntnissen nach befuhr der VW-Fahrer aus Harsewinkel zuvor den Südring aus Harsewinkel kommend in Richtung Marienfeld. In Höhe der Unfallstelle kam er nach links von der Straße ab. Mit einem Rettungswagen wurde der Mann in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Dort verstarb er wenige Zeit später. Ersten Ermittlungen nach ist für das Versterben eine internistische Ursache anzunehmen. An dem VW entstand vergleichsweise geringer Sachschaden. Der Pkw wurde zur sichergestellt. Neben dem Pkw wurde der Zaun des Grundstücks beschädigt.

