POL-GT: Brand eines Zeitungscontainers an der Brockhäger Straße

Gütersloh (ots) - Kreis Gütersloh (MK) - Gutgläubig überwies eine 52-jährige Frau aus dem Kreis Gütersloh am Dienstag (19.07.) einen vierstelligen Eurobetrag, nachdem sie eine Handy-Nachricht ihrer vermeintlichen Tochter bekommen hatte. "Ich habe mein Handy verloren und habe daher ein neues Handy und eine neue Nummer. Kannst du mir bitte dringend die Rechnung in Höhe von 2549,45 Euro bezahlen?" So oder so ähnlich ...

