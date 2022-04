Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Schwerer Verkehrsunfall auf der A9 bei Schleiz

Schleiz (ots)

In der Nacht von Ostermontag auf Dienstag ereignete sich auf der A9 in Fahrtrichtung München auf der Verzögerungsspur der Autobahnanschlussstelle Schleiz ein schwerer Verkehrsunfall. Der Fahrer eine Kleintransporters Mercedes befuhr den rechten von drei zur Verfügung stehenden Fahrstreifen. In Höhe der Verzögerungsspur der Anschlussstelle Schleiz, kam er nach rechts von seinem Fahrstreifen ab und kollidierte dort mit hoher Geschwindigkeit mit dem Heck eines auf der Verzögerungsspur fahrenden Sattelzuges. Bei dem Unfall wurden der Fahrzeugführer des Mercedes leicht- sowie die drei Insassen schwer verletzt. Der Lkw-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Es entstand ein erheblicher Gesamtschaden in Höhe in ca. 50.000,- EUR

Für die Rettungs- und Bergemaßnahmen sind die rechte sowie mittlere Fahrspur und die Anschlussstelle Schleiz seit 01:00 Uhr gesperrt.

