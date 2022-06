Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Unbekannte stehlen Wohnwagen-Anhänger - Polizei sucht nach Zeugen ++ ++ Zigarettenautomat aufgebrochen ++ Verkehrsunfall auf Parkplatz - Unfallbeteiligter alkoholisiert ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Unbekannte stehlen Wohnwagen-Anhänger - Polizei sucht nach Zeugen ++

Achim. Zwischen dem 23.05.2022, 10:00 Uhr, und dem 20.06.2022, 12:00 Uhr, kam es in der Brückenstraße zum Diebstahl eines Wohnwagenanhängers. Der Anhänger war auf einer Wiese, die zwischen der Ueser Brücke und der Straße im Dorfe liegt, abgestellt. Bisher unbekannte Täter begaben sich auf die Wiese und stahlen den Anhänger. Bei dem Anhänger handelt es sich um einen Wohnwagen des Herstellers LNC Caravan. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise - auch zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen an den Vortagen - bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

++ Verkehrsunfall mit leicht Verletztem auf der A 27 ++

Verden. Am Mittwochmittag kam es auf der Autobahn 27 in Richtung Hannover zwischen den Anschlussstellen Verden-Nord und Verden-Ost zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 50-jähriger Fahrer eines Ford-Fiesta war auf der A 27 in Richtung Hannover auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. Der 68-jährige Fahrer eines Ford Kuga war auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Als er auf wieder auf den rechten Fahrstreifen einfuhr, stieß er gegen das Heck des Ford Fiesta auf. Der 50-jährige Fiesta-Fahrer wurde dabei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der sich insgesamt auf mehrere tausend Euro beläuft. Der Fiesta war infolgedessen nicht mehr fahrbereit.

++ Verkehrsunfall auf Parkplatz - Unfallbeteiligter alkoholisiert ++

Verden. Am Mittwochabend ereignete sich ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw - ein Unfallbeteiligter war alkoholisiert. Der 45-jährige Fahrer eines Ford war auf der Straße im Ohrt unterwegs, als er nach rechts auf den Parkplatz eines dortigen Supermarktes einbog. Dabei stieß er mit dem Skoda einer 39-Jährigen zusammen. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand. Der Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro, wobei beide Fahrzeuge fahrbereit blieben. Im Zuge der Aufnahme des Verkehrsunfalls führten die Beamten einen Atemalkoholtest bei dem 45-Jährigen durch, der 1,9 Promille ergab. Der 45-Jährige musste sich einer Blutprobe unterziehen. Ferner stellten die Beamten seinen Führerschein sicher. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Zigarettenautomat aufgebrochen ++

Ritterhude. Zwischen dem 25.06.2022, 22:00 Uhr, und dem 29.06.2022, 22:00 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Straße Am Moor auf. Die Täter öffneten gewaltsam den Zigarettenautomaten und entwendeten ersten Informationen zufolge Bargeld und Zigarettenschachteln. Zeugen werden gebeten, Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

++ 13-Jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Lilienthal. Am Mittwochnachmittag kam es auf der Trupermoorer Landstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 67-jährige Kia-Fahrerin war auf der Trupermoorer Landstraße in Richtung K 8 unterwegs. Ersten Informationen zufolge bemerkte sie beim Auffahren auf die K 8 einen von rechts kommenden 13-jährigen Radfahrer zu spät, sodass es zum Zusammenstoß kam. Dabei wurden beide leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte den 13-jährigen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden liegt im niedrigen dreistelligen Bereich.

