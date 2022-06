Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Unbekannte versuchen in Bürogebäude einzubrechen ++ Verkehrsunfall zwischen E-Scooter und Pkw ++ Unbekannte entwenden Ford ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Einbruch auf Campingplatz ++

Oyten. Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen brachen bisher unbekannte Täter in einen Büroraum auf dem Campingplatz am Oyter See ein. Die Täter öffneten gewaltsam ein Fester, durch welches sie in den Büroraum einstiegen. Anschließend durchsuchten sie die Innenräume und entwendeten zumindest Bargeld. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

++ Unbekannte versuchen in Bürogebäude einzubrechen ++

Verden. Am Mittwoch zwischen 00:30 Uhr und 01:00 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Bürogebäude im Andreaswall. Die bisher unbekannten Täter versuchten zunächst ein Fenster zum Bürogebäude gewaltsam zu öffnen. Im weiteren Verlauf versuchten sie, die Fensterscheibe zu zerstören. Als die Alarmanlage auslöste, flüchteten die Täter unerkannt. Gegen 03:00 Uhr kam es zu einem erneuten Versuch. Diebesgut wurde nicht erlangt. Derzeit lässt sich davon ausgehen, dass beide Ereignisse im Zusammenhang stehen. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Verden unter 04231/8060 zu melden.

++ Einbruch in leerstehendes Wohnhaus ++

Achim. Sonntagnacht brachen bisher unbekannte Täter in ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Rotenburger Straße ein. Die Täter öffneten gewaltsam eine Tür, durch welche sie in das Haus eindrangen und anschließend die Räumlichkeiten durchsuchten. Die Täter erlangten nach derzeitigem Stand kein Diebesgut. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Achim unter 04202/9960 zu melden.

++ Verkehrsunfall zwischen E-Scooter und Pkw ++

Verden. Am Dienstagnachmittag kam es auf der Hamburger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter. Der 33-jährige Fahrer es E-Scooters war alkoholisiert. Der 32-jährige Fahrer eines BMW musste beim Einfahren vom Gelände einer dortigen Tankstelle auf die Hamburger Straße verkehrsbedingt halten, sodass das Heck des BMW auf den Gehweg ragte. Der 33-jährige Fahrer des E-Scooters war auf dem Gehweg unterwegs. Ersten Informationen zufolge stieß er beim Vorbeifahren gegen das Heck des BMW. Im Zuge der Unfallaufnahme führten die Polizeibeamten beim 33-Jährigen eine Atemalkoholkontrolle durch, die 1,8 Promille ergab. Der 33-jährige E-Scooter-Fahrer musste sich einer Blutprobe unterziehen. Der Sachschaden belief sich insgesamt auf mehrere hundert Euro. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den E-Scooter-Fahrer ein.

++ Unbekannte entwenden Ford ++

Oyten. Zwischen Montag, 22:00 Uhr, und Dienstag, 13:00 Uhr, entwendeten bisher unbekannte Täter einen Pkw. Dieser war im Brunnenweg abgestellt. Bei dem Pkw handelte es sich um einen Ford Kuga in grau. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Diebstahl von Reitzubehör ++

Schwanewede. Zwischen Dienstagmorgen und Dienstagnachmittag brachen unbekannte Täter in einen Schuppen im Mühlenweg ein. Die Täter öffneten gewaltsam den Schuppen und entwendeten Reitzubehör. Das Polizeikommissariat Osterholz nimmt Hinweise unter 04791/3070 entgegen.

++ Von Fahrbahn abgekommen ++

Lilienthal. Am Dienstagmorgen verunfallte ein 40-jähriger alleinbeteiligt mit seinem Audi auf der Lüninghauser Straße. Er wurde leicht verletzt. Der 40-Jährige war in Richtung Worphausen unterwegs. Mit im Auto saß ein 2-jähriges Kind. In Höhe des Kiefernwegs geriet er zunächst nach links in den Seitenraum und kam danach wieder auf der Fahrbahn zum Stehen. Dabei wurde der 40-jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Die 2-Jährige blieb nach derzeitigem Stand unverletzt. Am BMW entstand Sachschaden in Höhe von über 2.000 EUR. Der BMW musste abgeschleppt werden.

