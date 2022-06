Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Im Bus ohne Maske - Ermittlungen gegen Jugendlichen++Taxi Fahrgast erliegt seinen Verletzungen++Zeugen verhindern Schlimmeres - Raubüberfall scheitert++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Im Bus ohne Maske - Ermittlungen gegen Jugendlichen Achim. Weil er in einem Linienbus ohne Mund-Nase-Bedeckung unterwegs war und den Bus auf Weisung des Fahrers nicht verlassen wollte, musste am Montagnachmittag die Achimer Polizei einschreiten. Die Beamten stellten die Personalien des 14-Jährigen fest und verwiesen ihn des Busses. Ein Strafverfahren ist die Folge.

Taxi Fahrgast erliegt seinen Verletzungen Oyten. Der 100-Jährige, der am vergangenen Mittwoch (22.06.2022) als Fahrgast eines Taxis an einem schweren Verkehrsunfall auf der Achimer Straße beteiligt war (wir berichteten), ist verstorben. Er erlag bereits am Freitag in einem Bremer Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Pressemitteilung vom 22.06.2022

Frontalzusammenstoß fordert 5 Verletzte - auch Taxi beteiligt Oyten. Fünf zum Teil schwerverletzte Insassen, ein Sachschaden in Höhe von 35.000 Euro und ein mittelschweres Verkehrschaos. Das sind die Folgen eines Frontalzusammenstoßes von zwei Pkw am Mittwochmorgen auf der Achimer Straße in Höhe der Autobahnanschlussstelle Oyten. Zu dem Unfall kam es, als eine 21-jährige Autofahrerin mit ihrem Peugeot auf die Autobahn in Richtung Bremen fahren wollte und dabei ein aus Richtung Oyten entgegenkommendes Taxi übersah. Beide Autos stießen im Kreuzungsbereich frontal zusammen. Die Unfallverursacherin und ihre beiden 16 und 55 Jahre alten Mitfahrer erlitten leichte, die beiden Insassen des Taxis, der 59-jährige Fahrer und ein 100-jähriger Fahrgast, mussten mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser eingeliefert werden. An der Unfallstelle kam ein Großaufgebot von Rettungskräften zum Einsatz: Fünf Rettungswagen, ein Notarzt sowie drei Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr Oyten, deren Helferinnen und Helfer ausgelaufene Betriebsstoffe binden mussten. Die Achimer Straße (Landesstraße 167) musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Dadurch kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, die sich auch auf den Verkehr auf der Autobahn 1 auswirkten. Die Anschlussstelle Oyten musste vorübergehend gesperrt werden, so dass sich der Verkehr aufstaute. Zu Folgeunfällen kam es glücklicherweise nicht.

Zeugen verhindern Schlimmeres - Raubüberfall scheitert Worpswede. Drei Jugendliche aus Berlin, die sich auf Klassenfahrt in Worpswede befanden, sind am Montagabend gegen 20.50 Uhr Opfer eines versuchten Raubüberfalls in der Straße "An der Mühle" geworden. Bislang unbekannte Täter sprachen die drei 16-Jährigen an und fragten nach ihren Handys. Als die Jugendlichen die Herausgabe verweigerten, wurden sie in den Schwitzkasten genommen. Zeugen in einem vorbeifahrenden Auto verhinderten Schlimmeres, indem sie sich bemerkbar machten und die Jugendlichen anschließend zur Jugendherberge begleiteten. Daraufhin ließen die Räuber von ihren Opfern ab. Der Beschreibung nach soll es sich um zwei Männer und eine Frau gehandelt haben. Einer der beiden soll circa 190 Zentimeter groß und schwarz gekleidet gewesen sein. Zeugen, die der Polizei in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 beim Polizeikommissariat in Osterholz-Scharmbeck zu melden.

