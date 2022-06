Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung vom 26.06.2022

Verden/Osterholz (ots)

Bereich PI Verden

Ohne Führerschein unterwegs

Verden. In der Nacht vom 25.05.2022 auf den 26.06.2022 kontrollierten Beamte der Verdener Polizei einen 42-jährigen Autofahrer, der mit einem Fiat Doblo im Verdener Stadtgebiet unterwegs war. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 42-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Dem Autofahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Bereich PK Achim

Diebstahl auf Baustelle

Ottersberg. In der Nacht zu Samstag brachen bislang unbekannte Täter in eine leerstehende Bäckerei in Fischerhude ein. Sie entwendeten eine Vielzahl an Werkzeugen und entfernten sich samt dem Diebesgut vom Tatort. Im Zuge der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme wurde zudem bekannt, dass es bereits Anfang Juni zu einem Einbruch in das Gebäude kam. Hierbei wurde ein Kühlaggregat entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Ottersberg unter der Telefonnummer 04205/315810 zu melden.

Einbruch in Reihenhaus

Achim. Am Samstagmittag brachen zwei bislang unbekannte Täterinnen in ein Reihenhaus in der Rotkehlchenstraße ein. Sie wurden durch die heimkehrende Bewohnerin des Hauses überrascht und flüchteten ohne Diebesgut vom Tatort. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Achim unter der Telefonnummer 04202/9960 zu melden.

Pkw beschädigt

Achim. In der Nacht zu Samstag warf ein bislang unbekannter Täter eine Bierflasche auf einen Audi, der in Bierden in der Straße Heidacker parkte. Das Dach des Pkws wurde hierdurch erheblich beschädigt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Achim unter der Telefonnummer 04202/9960 zu melden.

Festnahme nach Einbruch in Pizza-Lieferdienst

Achim. In der Nacht zu Sonntag brachen zwei Täter in einen Pizza-Lieferdienst in der Lerchenstraße ein. Beim Eintreffen der ersten Polizeikräfte flüchteten sie vom Tatort. Nach mehrstündigen, umfangreichen Fahndungsmaßnahmen bei denen auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz war, konnte einer der Täter in Oyten festgenommen werden.

Bereich ESD-BAB Langwedel

LKW-Unfall auf der BAB 1 mit Brand des Grünstreifens

Am Samstag, dem 25.06.2022, gegen 14:40 Uhr, befuhr ein mit Farben und Lacken beladener LKW die BAB 1 in Fahrtrichtung Hamburg, als sich in Höhe km 91,000 die Reifen der rechten Fahrzeugseite lösten. Der LKW kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab und setzte den dortigen Grünstreifen in Brand. Die FFW Oyten war umgehend mit Vielzahl an Einsatzkräften zur Stelle und konnte den Brand löschen. Der 55-jährige LKW-Fahrer aus Polen blieb unverletzt. Während der Löscharbeiten kam es zu kurzzeitigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Bereich PK Osterholz

Unfallflucht mit einem verletzten Kradfahrer

Vollersode. Ein 30-jähriger Kradfahrer aus Vollersode ist am Samstagabend, gegen 18.15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Viehspecken in Vollersode leicht verletzt worden, nachdem er von einem unbekannten Autofahrer von der Fahrbahn gedrängt worden war. Der 30-jährige war Richtung Vollersode unterwegs, als ihn ein Fahrzeug überholte und ihn beim Wiedereinscheren schnitt. Der Kradfahrer geriet beim Versuch, einen Zusammenstoß zu verhindern, in den Seitenraum und stürzte hier. Bei dem Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Krad entstand Sachschaden. Der Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Derzeit laufen diesbezüglich Ermittlungsverfahren wegen Fahrerflucht und fahrlässiger Körperverletzung. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher bzw. zu dem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter Tel. 04791/3070 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell