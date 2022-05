POL-PPRP: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 12-Jährigen

Ludwigshafen (ots) - In einem Firmengebäude in der Industriestraße kam es am Dienstag, den 24.05.2022, gegen 11:45 Uhr, zu einem Kabelbrand. Da sich der Schmorbrand im Gebäude drohte auszuweiten, wurde durch von der Feuerwehr die Hauptstromleitung gekappt. Was Ursache für den Brand war, ist derzeit noch nicht bekannt, die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Der Schaden beträgt rund 1.000 Euro. Rückfragen bitte an: ...

