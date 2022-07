Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wespe im Auto

Rüthen-Hemmern (ots)

Am Sonntag, um 12:35 Uhr, kam es auf der Grundstraße zwischen Rüthen-Hemmern und Büren zu einem Unfall. Eine 69-jährige Frau aus Warstein war mit ihrem Nissan Micra in Richtung Büren unterwegs. Kurz hinter dem Ortsausgang Hemmern bemerkte sie eine Wespe in ihrem Auto. Während sie nach dem Insekt schaute geriet ihr Fahrzeug nach rechts von der Straße ab. Der Nissan prallte gegen einen Baum und rutschte eine etwa 3 Meter tiefe Böschung hinab. Die Fahrerin konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Sie musste anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Micra entstand Sachschaden von etwa 6000,- EUR. (lü)

