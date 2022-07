Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bedrohungslage

Erwitte-Bad Westernkotten (ots)

Am Sonntag, gegen 03:30 Uhr, riefen Zeugen die Polizei zur Weringhauser Straße. Hier randalierte ein 33-jähriger Mann in seiner Wohnung. Er schrie herum und warf Möbel aus dem Fenster. Auf die herbeigerufene Polizei reagierte der Mann ebenfalls sehr aggressiv. Er drohte damit seine "Waffen" (ein Messer und ein Beil) gegen Polizeibeamte einzusetzen. Daraufhin wurde das Mehrfamilienhaus evakuiert und Verstärkungskräfte zum Einsatzort gerufen. Um den Täter, der sich offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, zu überwältigen, wurde ein Spezialeinsatzkommando hinzugezogen. Gegen 08:15 Uhr drangen die Spezialkräfte in die Wohnung ein und konnten den Mann ohne große Gegenwehr festnehmen. Es wird eine Einweisung in die Psychiatrie geprüft. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell