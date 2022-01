Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemeldung des PP Heilbronn mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Jagsthausen: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Ein 21-jähriger Fordfahrer wollte am Freitag, 07.01.2022, gg. 07:45 Uhr, in Jagsthausen von der Hauptstraße nach links in die Sindringer Straße abbiegen. Während des Abbiegevorgangs kam es zur Kollision mit einem weißen Ford Transit Connect, der den 21-jährigen links überholte. Der Fahrer des Ford Transit kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden und fuhr mit hoher Geschwindigkeit weiter auf der L 1025 in Richtung Jagsthausen-Olnhausen.

Am Pkw des 21-jährigen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Der Ford Transit dürfte durch die Kollision Beschädigungen an der rechten Seite haben. Laut dem Geschädigten hatte der Transit eine Firmenaufschrift.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckarsulm unter Telefon 07132-93710 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell