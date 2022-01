Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.01.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Einbrüche - Zeugen gesucht

In der Nacht auf Donnerstag wurde in einen Getränkemarkt und eine Tankstelle in Bad Mergentheim eingebrochen. Gegen 3 Uhr brach ein 26-Jähriger in einen Getränkemarkt in der Herrenwiesenstraße ein. Auf seiner Flucht wurde der Tatverdächtige angetroffen und vorläufig festgenommen. Kurze Zeit zuvor, zwischen 2 Uhr und 2.30 Uhr, versuchte er vermutlich in eine Tankstelle in derselben Straße einzubrechen. Nach den strafprozessualen Maßnahmen wurde der Mann wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern noch an. Zeuge der Einbrüche werden gebeten sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

Tauberbischofsheim: Graffitischmierereien - Zeugen gesucht

Unbekannte beschmierten zwischen Montagnachmittag und Mittwochmorgen die Wände der Tiefgarage der Berufsschule in der Wolfstalflurstraße in Tauberbischofsheim. Die Täter sprühten mit gelber und blauer Farbe verschiedene Schriftzüge und Buchstaben an die Betonwände. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen der Tat, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Lauda-Königshofen: Kradfahrer gegen Pkw geprallt- 13.000 Euro Sachschaden

Eine verletzte Person und rund 13.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Kraftrad. Am Donnerstagnachmittag befuhr ein 30-Jähriger mit seinem BMW die Bundesstraße 292 zwischen Königshofen und Sachsenflur. In diesem Bereich wurde der Wagen des Mannes von einem 30-Jährigen Kraftradfahrer überholt. Als dieser auf der gleichen Höhe mit dem Auto war, scherte der BMW-Fahrer ebenfalls aus, um einen vorausfahrenden Verkehrsteilnehmer zu überholen. Hierbei übersah er das Motorrad. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Durch den Unfall wurde der Autofahrer leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell