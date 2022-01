Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.01.2022 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Krautheim: Wie ist es passiert?

Unterschiedlicher Ansicht waren zwei Unfallbeteiligte am Dienstag um 17.30 Uhr in Kuperfzell. Der Polizei wurde ein Verkehrsunfall in der Straße Grünwiesen in Kupferzell gemeldet. Ein Opel und ein Audi stießen zusammen, nachdem die 33-jährige Opelfahrerin aus einer Einfahrt gefahren war und der 54-jährige Audifahrer an dieser vorbeifahren wollte. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4.000 Euro. Um den genauen Unfallhergang zu ermitteln, können sich Zeugen unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau melden.

