POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.01.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn-Böckingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte zwischen dem 30. Dezember, gegen 18 Uhr, und dem 31. Dezember, gegen 10 Uhr mit einem Fahrzeug ein Auto in Heilbronn und fuhr davon. Der oder die Unbekannte touchierte mit dem Gefährt den in der Wittumhalde geparkten Hyundai Tucson. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Unfall weiter und kümmerte sich nicht um den Schaden in Höhe von circa 6.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Böckingen, Telefon 07131 204060, zu melden.

Heilbronn: Pkw mutwillig zerkratzt - Zeugen gesucht

Bereits in der Nacht auf den 23. November 2021 beschädigten Unbekannte einen in Heilbronn geparkten Pkw. Die Unbekannten begaben sich zu dem in der Dammstraße abgestellten Ford und zerkratzten die komplette Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Heilbronn: E-Bike gestohlen - Zeugen gesucht

Diebe entwendeten in der Nacht auf Mittwoch ein hochwertiges E-Bike in Heilbronn. Der Besitzer stellte sein Gefährt gegen 21 Uhr in einem Hof in der Luisenstraße ab und sicherte es mit einem Faltschloss. Als er am nächsten Tag gegen 8 Uhr zu seinem Rad zurückkehrte, war dieses verschwunden. Die Unbekannten begaben sich innerhalb dieses Zeitraums zu dem E-Bike und entwendeten dieses. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung machen konnten, sich beim Polizeiposten Innenstadt, Telefon 07131 6437600, zu melden.

Heilbronn: Versuchter Einbruch - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Einbrecher versuchten zwischen dem 20. Dezember und dem 6. Januar gewaltsam in ein Wohnhaus in Heilbronn einzudringen. Innerhalb dieses Zeitraums begaben sich die Unbekannten zu dem Haus in die Von-Witzleben-Straße und versuchten in das Einfamilienhaus einzusteigen. Den Tätern gelang dies nicht, woraufhin sie unerkannt flohen. Die Kriminalpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Einbruchs und Personen die Angaben dazu machen können oder in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Neckarsulm: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte beschädigte bereits am Dienstagnachmittag mit einem Fahrzeug ein in Neckarsulm geparkten Pkw und fuhr anschließend davon. Zwischen 13 Uhr und 14 Uhr prallte das unbekannte Gefährt gegen den auf einer Parkfläche am Fahrbahnrand der "Untere Neckarstraße" abgestellten Opel Crossland. Der Verursacher oder die Verursacherin fuhr nach dem Unfall weiter und kümmerte sich nicht um den Schaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

A6 / Neckarsulm: Auffahrunfall

Eine verletzte Person und rund 12.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Auffahrunfalls am Mittwochmorgen in Neckarsulm. Gegen 8.30 Uhr befuhr ein 65-Jähriger mit seinem VW Passat die Abfahrt der Autobahn 6 der Anschlussstelle Heilbronn/Untereisesheim. An der Einmündung zur Landesstraße 1100 übersah er vermutlich den verkehrsbedingt haltenden Opel Insignia eines 39-Jährigen und fuhr auf den Wagen auf. Durch den Aufprall wurde die 59-jährige Beifahrerin des VW-Fahrers leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Bad Wimpfen: Geparkten Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

An einem in Heilbronn geparkten Auto entstand am Mittwoch Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Der Besitzer hatte seinen Citroen gegen 9 Uhr in der Straße "Langgasse" in Bad Wimpfen abgestellt. Als er gegen 13.30 Uhr wieder zurückkam, stellte er fest, dass ein anderes Fahrzeug gegen sein Wagen gestoßen war und diesen beschädigt hatte. Der Unfallverursachende hinterließ keine Mitteilung und informierte auch nicht die Polizei. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Beilstein: Zeugen nach Streitigkeit im Straßenverkehr gesucht

Nachdem eine Reiterin auf ihrem Pferd von einer unbekannten Person in ihrem Auto bei Beilstein genötigt wurde, sucht die Polizei nach zwei Zeugen, die die Situation möglicherweise beobachten konnten. Am Donnerstagnachmittag war die Frau mit ihrem Pferd gegen 13.45 Uhr auf dem Feldweg "Steinberg" in Richtung der dortigen Weinstube unterwegs. Ein Fahrer oder eine Fahrerin eines Peugeot hatte es scheinbar so eilig, dass er oder sie drängelte und unter anderem hupte. Die Polizei ermittelt nun wegen einer Nötigung und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich beim Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920, zu melden.

