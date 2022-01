Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.01.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Mudau: Ins Schleudern geraten

Ein LKW geriet am frühen Donnerstagmorgen in Mudau wegen glatter Fahrbahn ins Schleudern. Der 31-Jährige war gegen 4.30 Uhr mit einem Sattelauflieger auf der Scheidentaler Straße in Fahrtrichtung Mudau unterwegs. Am Ortseingang Mudau, auf Höhe der Einmündung Südring, geriet der Laster aufgrund der Eisglätte auf der Fahrbahn ins Schleudern. In der Folge schleuderte der Auflieger über eine dortige Verkehrsinsel und verursachte somit Sachschaden in Höhe von insgesamt 5.500 Euro. Der Fahrer des LKW blieb unverletzt.

Osterburken: Sachbeschädigung im Bahnhofsgebäude

Unbekannte randalierten zwischen Mittwoch, 20 Uhr, und Donnerstag, 0.30 Uhr, im Osterburkener Bahnhofsgebäude. Die Täter beschädigten eine Glastür im Wartebereich, eine andere warfen sie mit einem Holzschild ein. Außerdem besprühten sie das Gebäude mit mehreren Graffiti. Der durch die Verwüstungen entstandene Sachschaden ist noch unbekannt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 in Verbindung zu setzen.

Buchen: Auto auf Parkplatz beschädigt

6.000 Euro Sachschaden richtete ein unbekannter Autofahrender am Dienstag in Buchen an und machte sich einfach aus dem Staub. Der Besitzer eines VW Multivan parkte diesen gegen 15 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Carl-Benz-Straße. Als der Mann um 17 Uhr wieder an seinen Wagen kam, war dieser beschädigt. Offenbar war ein anderer Autofahrer beim Ein- oder Ausparken am Heck des VW hängen geblieben. Ohne sich um den verursachten Sachschaden zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher einfach weiter. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sollten sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 melden.

Haßmersheim: Bremse versagte

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstagnachmittag in Haßmersheim weil die Bremsen eines Renaults versagten. Gegen 14 Uhr war eine 19-Jährige mit ihrem PKW von Neckarmühlbach kommend in Fahrtrichtung Siegelsbach unterwegs. Kurz vor der Einmündung zur Siegelsbacher Mühle meldete das Fahrzeug eine Fehlfunktion der Bremsen. Laut Angaben Fahrerin hätte daraufhin die Fußbremse nicht mehr funktioniert. Hierauf versuchte die junge Frau ihren Wagen mit der Handbremse abzubremsen. Die Bremswirkung der Handbremse war jedoch so stark, dass der Renault nach rechts von der Fahrbahn abkam. Die 19-Jährige lenkte daraufhin nach links gegen, sodass der Wagen die Fahrbahn querte und ins Schleudern geriet. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite kollidierte der PKW schließlich mit einem Straßenschild und kam einige Meter weiter zum Stehen. Die junge Fahrerin des Unfallfahrzeugs blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 2.000 Euro geschätzt.

Aglasterhausen-Daudenzell: Zwei Mal Zelle

Nach einem Polizeieinsatz in Daudenzell wurden zwei Männer wegen ihres Verhaltens in eine Revierzelle gebracht. Gegen 1.45 Uhr rief ein 23-Jähriger wegen einer Auseinandersetzung auf einer Party die Polizei. Als die Beamten vor Ort eintrafen und mit einem Beteiligten zu sprechen, mischten sich zwei 28- und 25-Jährige ein. Die beiden Männer verhielten sich aggressiv gegenüber der Polizei und einer der beiden Ohrfeigte den 23-Jährigen. Aufgrund des Verhaltens der Pöbler wurden beide von den eingesetzten Polizeibeamten unter Gegenwehr zu Boden gebracht, geschlossen und schließlich in eine Zelle ins Polizeirevier gebracht. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an

Obrigheim: Einbruch ins Bowlingcenter

In der Nacht von Dienstag auf Mittwochen drangen zwei Unbekannte in ein Bowlingcenter in der Obrigheimer Neckarstraße ein. Die Täter verschafften sich gegen 0.30 Uhr Zutritt zu den Räumlichkeiten und brachen zwei Spielautomaten auf. Die Diebe entwendeten deren Geldkassetten und verließen kurz vor 2 Uhr das Bowlingcenter wieder. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Aglasterhausen unter der Telefonnummer 06262 9177080 in Verbindung zu setzen.

